EU-lande skærper klimamål markant dagen før udmelding til FN

Det hidtidige 2030-mål var 40 procent.

Faktisk var medlemslandene allerede før mødet i princippet enige om at hæve reduktionsmålet med 15 procentpoint. Men særinteresser fra flere lande gjorde det vanskeligt at nå i mål.

Efter to mislykkede tilløb torsdag tog deltagerne ved EU-topmødet ved midnatstid igen fat på klimaet, og gennembruddet kom, netop som solens stråler ville have ramt Bruxelles, hvis ikke byen var pakket tæt i skyer.

Polen må tage æren for, at stats- og regeringscheferne skulle sidde hele natten og diskutere de formuleringer, der knyttes til selve procentsatsen.

Disse formuleringer var vældigt vigtige for Polen, fordi de handler om penge. Mange penge. Polen forhandlede indædt for at sikre sig, at omstillingen, der skal gøre det muligt at nå målet, så vidt muligt dækkes af midler fra EU.

Blandt andet kæmpede Polen for en større andel af auktionsprovenuet i den kommende reform af kvotehandelssystemet.

Også Tjekkiet og Malta havde særlige krav, som det tog tid at behandle. Men de sidste timer af natten var det Polen, som blokerede en aftale.

Beslutningen om at hæve reduktionsmålet gør det lettere for Ursula von der Leyen, når hun allerede lørdag skal tale om EU's klimaambitioner på et FN-klimamøde på femårsdagen for Parisaftalen.

Von der Leyen forspilder ikke en chance for at fremføre, at EU er globalt førende i kampen mod klimaforandringer.

Men en reduktion på 40 procent i 2030 var et temmelig forældet mål, og ifølge EU-Kommissionen var det reelt overhalet af virkeligheden. Med fredagens opbakning til 55 procent vil hendes ord have mere vægt.

EU-Parlamentet, som tidligere i år besluttede at arbejde for mindst 60 procents reduktion, skal forhandle med EU-landene om niveauet og betingelserne.

Næste sommer ventes en stor pakke fra EU-Kommissionen med konkrete udspil til, hvordan EU skal nå målet.

Det var den diskussion, som blandt andet Polen ønskede at tage fat på.

Men Tyskland og en del andre lande ønskede ikke at foregribe denne langt mere vanskelige diskussion om EU-støtte til reduktioner. De frygtede, at det ville gøre det umuligt overhovedet at lande en aftale.

Kommissionens oprindelige udspil til en klimalov indeholdt et forslag om 55 procent.

Beregningerne viser, at det vil bringe EU på vej mod klimaneutralitet om 30 år, som planen er. Det vil sikre, at EU overholder løfterne i Parisaftalen.

Fastsættelsen af målet skal give investorer og beslutningstagere sikkerhed for, at de trygt kan placere deres penge i klimavenlige projekter.