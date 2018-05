EU-lande sætter streg under støtte til atomaftale før Trump-dom

Trump vil tirsdag klokken 20.00 dansk tid offentliggøre, hvad han vil stille op med aftalen med Iran. Det har han tidligere meldt ud på Twitter.

Men uanset hvilke nyheder aftenen bringer, er det vigtigt, at parterne fortsætter med at være i kontakt de kommende dage.

Det siger en kilde fra det tyske udenrigsministerium ifølge bureauet. Det skal være for at undgå en "ukontrolleret optrapning".

Atomaftalen mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd samt Tyskland blev indgået 14. juli 2015 i Wien.

Under valgkampen forud for præsidentvalget i USA i 2016 meddelte Trump, at han agtede at trække USA helt ud af den multinationale atomaftale.

Frankrig, Storbritannien og Tyskland har meddelt, at de fastholder aftalen. Det gælder, uanset om USA beslutter at bryde med aftalen.

Reuters citerer en unavngiven britisk regeringskilde for at sige, at man er "dybt pessimistisk" forud for USA-udmeldingen.

- Men vi bliver nødt til at vente og se, hvad præsident Trump præcist melder ud, lyder det fra diplomaten.

Samlet set har Trumps trusler om USA's exit fra aftalen forvirret europæerne. De siger, at aftalen virker, og at Det Internationale Atomagentur har slået fast 10 gange, at Iran overholder sine forpligtelser.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, vil komme med en udtalelse om, hvordan EU forholder sig til den amerikanske position.