EU-lande presser Ungarn i hed debat om LGBT

Diskussionen om LGBT splitter Europa i en lille hård kerne i Centraleuropa mod et flertal med centrum i vest.

Homoseksuelles rettigheder var ikke en del af dagsordenen for EU-topmødet, men da emnet alligevel blev taget op torsdag, udløste det en ophedet debat.

Kulminationen var den hollandske premierministers ultimatum:

Enten trækker Ungarn en meget omstridt lov om LGBT tilbage, "ellers må landet forlade EU".

- For mig at se har Ungarn ikke længere en plads i EU, sagde Mark Rutte.

Hollænderen er dog godt klar over, at det ikke er hans beslutning, om Ungarn kan forblive del af EU, som landet har været siden 2004.

Reelt er der ikke en artikel i EU-traktaten, hvor et land kan smides ud. Men artikel 7, populært kaldet "atombombeparagraffen", giver mulighed for at sanktionere et land og fratage det rettigheder.

En sådan procedure er allerede i gang. Men den kræver enstemmighed, og det sørger Polen for, at der ikke er.

Andre regeringsledere som Portugals premierminister, António Costa, udtrykte sig mindre konfrontatorisk.

- I har selv frivilligt besluttet at være med i klubben, og vi er glade for, at I ville. Men hvis I er med, skal I spille efter reglerne og værdierne, sagde Costa ifølge Politico på topmødet.

FN's generalsekretær, António Guterres, som deltog i en del af mødet, kaldte loven "totalt uacceptabel".

Den ungarske lov blev vedtaget i sidste uge. Den forbyder at dele indhold, som kan betragtes som forsøg på at fremme homoseksualitet eller kønsskifte, med unge under 18 år.

Tv-udsendelser, hvor der optræder regnbueflag og homoseksuelle skuespillere, må først sendes sent om aftenen.

Kanalen RTL Klub vurderer ifølge BBC, at en serie som "Friends", men også "Harry Potter" først kan sendes efter klokken 22.00.

Ungarns regering fremfører, at kritikken er baseret på misforståelser og manglende indblik i loven.

Og Ungarn er ikke helt isoleret. En lille håndfuld lande støttede Ungarn mere eller mindre helhjertet.

Inden mødet sagde Ungarns premierminister, Viktor Orbán, at han "forsvarer de homoseksuelles rettigheder":

- Jeg er en frihedskæmper. Under det kommunistiske regime blev homoseksualitet straffet, og jeg kæmpede for deres frihed og deres rettigheder.

Loven i Ungarn handler med Orbáns ord om at give forældre mulighed for at beslutte, hvordan de vil opdrage deres børn. De skal skærmes, så forældrene kan styre, hvordan de vil præge deres børn.

Torsdag havde 17 lande, herunder Danmark, underskrevet et brev, hvori de markerer, at EU er en union, hvor der er plads til alle - uanset seksualitet og kønsidentitet.

Ungarn er ikke nævnt i brevet. Det er der ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) en årsag til.

- Vi har også set problemer i andre lande, så styrken ved brevet her er en meget klar markering af, hvad en række lande mener er uomtvisteligt i vores værdifællesskab, sagde hun før mødet.

Frederiksen og den franske præsident, Emmanuel Macron, sagde torsdag, at de forventer, at EU-Kommissionen åbner en traktatbrudsprocedure imod Ungarn om loven.