EU-lande ønsker danske vacciner: Selvfølgelig siger Mette F.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) ved sin ankomst til et topmøde i Porto, hvor hun fredag eftermiddag deltager i et EU-møde om sociale forhold og senere fredag og lørdag i et EU-topmøde om blandt andet coronavirus.

Lande i EU spørger interesseret til de coronavacciner, som Danmark ikke ønsker at bruge, og som de godt kunne tænke sig at overtage.

- Selvfølgelig er der det. Ligesom jeg har brugt utrolig lang tid på at se, om jeg kunne købe vacciner af andre, eller på anden vis sikre at der kom flere vacciner til Danmark, siger Frederiksen.

Hun vil ikke ind på, hvilket eller hvilke lande der har spurgt til vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.

- Det vi fra regeringens side er optaget af, det er at få den tilvalgsordning til at fungere, så vacciner kan komme ud at virke, blandt andet Johnson & Johnson-vaccinen. Vi presser på for, at den kommer i gang, så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun.

For først når den ordning er i gang, kan man se, hvor stor efterspørgslen er i Danmark.

- Samtidig skal der heller ikke gå vacciner til spilde. Så de vacciner, som vi ikke kan bruge selv, de skal ud at virke andre steder, siger statsministeren.

Det er hendes "fornemmelse", at "mange danskere" vil tage imod de vacciner, som på grund af en bekymring over alvorlige men meget sjældne bivirkninger er taget ud af det danske vaccineprogram.

Kort inden statsministerens ankomst til mødet i den portugisiske havneby fortæller den østrigske kansler, Sebastian Kurz, at han ikke har haft en bilateral samtale med Frederiksen om vaccinerne.

Men han siger, at Europa har brug for alle de vacciner, som man kan få, og de skal gives så hurtigt som muligt, så man kan få åbnet samfundene op igen.

Det er EU-Kommissionens vurdering, at 70 procent af EU's voksne befolkning vil være vaccineret i juli. 70 procent regnes som en grænse, hvor virus får svært ved rigtig at sprede sig længere.