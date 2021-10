EU-lande må selv tage sig af høje energipriser

Sent torsdag aften efter mange timers debat er EU's stats- og regeringschefer blevet enige om konklusioner, som handler om, hvordan de rekordhøje energipriser i Europa skal håndteres.

Det oplyser Barend Leyts, talsmand for EU-præsident Charles Michel, på Twitter.

I konklusionerne lægger de op til, at medlemslandene skal gøre brug af de værktøjer, som EU-Kommissionen præsenterede tidligere på måneden.

I værktøjskassen har EU-Kommissionen i overvejende grad lagt op til nationale tiltag såsom støtte til de hårdest ramte. Altså at der ikke fra EU-plan skal gribes ind i stor stil.

EU's ledere opfordrer medlemslande til at "gøre bedst mulig brug af værktøjskassen". Her henviser de til, at den skal bruges til på kort sigt at gøre livet lettere for de sårbare forbrugere og selskaber.

Det kan for eksempel være ved at tilbyde afgiftsfritagelse.

Derudover bør der også kigges på mellemlang og lang sigt for at sikre, at der ikke pludselig kommer rekordhøje priser på energi igen en anden gang.

Derfor skal EU's energisystem forbedres. Og det interne energimarked i EU skal sørge for forsyningssikkerhed og samtidig støtte overgangen til klimaneutralitet.

EU's ledere aftaler, at energipriserne skal drøftes yderligere i dybden på et ekstraordinært møde mellem EU's energiministre tirsdag i næste uge.

Derudover skal det også være på dagsordenen, når der er topmøde igen til december.

Endelig opfordrer EU-cheferne EU-Kommissionen til at kigge nærmere på forbedringsmuligheder på gas- og elmarkedet.

Og Den Europæiske Investeringsbank bør undersøge, hvordan man kan sætte fart på investeringerne på energiområdet for at mindske risikoen for pludselige høje priser i fremtiden.

EU-topmødet torsdag blev indledt klokken 15, hvor diskussionerne om energipriser begyndte.

Efter fem times debat opgav EU-præsident Charles Michel i første omgang at opnå enighed om konklusioner. Derfor gik han videre til andre emner.

Men efter at stats- og regeringscheferne havde fået noget at spise, lykkedes det at nå frem til konklusioner.