EU-lande må selv klare høje energipriser

Meningerne var på forhånd delte. Og derfor endte det måske ikke overraskende med, at konklusionerne blev lidt overfladiske og dermed også lidt af en fuser for flere lande.

En række lande mod syd har været stærkt optaget af emnet. Og Spanien havde forud for mødet luftet tanken om, at EU skulle overveje at købe gas ind i fællesskab for at spare penge.

Men konklusionerne blev i sidste ende en gentagelse af EU-Kommissionens budskab fra tidligere på måneden: Medlemslandene må selv tage affære.

I konklusionerne lægger lederne op til, at medlemslandene skal gøre brug af de værktøjer, som EU-Kommissionen præsenterede tidligere på måneden.

I værktøjskassen har EU-Kommissionen i overvejende grad lagt op til nationale tiltag såsom støtte til de hårdest ramte. Altså at der ikke fra EU-plan skal gribes ind i stor stil.

EU's ledere opfordrer medlemslande til at "gøre bedst mulig brug af værktøjskassen". Her henviser de til, at den skal bruges til på kort sigt at gøre livet lettere for de sårbare forbrugere og selskaber.

Det kan for eksempel være ved at tilbyde afgiftsfritagelse.

Derudover bør der kigges på mellemlang og lang sigt for at sikre, at der ikke pludselig kommer rekordhøje priser på energi igen en anden gang.

Nogle lande, herunder Ungarn, gik ind til diskussionerne med den holdning, at de høje energipriser skyldes, at der er for meget fokus på grøn omstilling.

Det forsøgte EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, undervejs at modbevise.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) advarede om, at det ville være "helt forkert" at skrue ned for klimaambitionerne.

Det er snarere mere vedvarende energi, som er løsningen, sagde hun forud for mødet. Derudover bør Europa ikke være afhængig af Rusland for at kunne holde varmen i løbet af vinteren, mener hun.

- Helt grundlæggende mener jeg ikke, at vi skal bruge russisk gas. Det er et problem, at Europa er afhængig af Rusland, når det gælder energi.

- Jeg synes, at krisen afslører, hvor farligt det er, når vi er afhængige af andre, siger Mette Frederiksen.

Torsdag fremhævede Ruslands præsident, Vladimir Putin, ellers, at det er en god idé for Europa at kigge mod Rusland og det statslige gasselskab Gazprom, hvis man ønsker at holde varmen.

Her sagde han ifølge nyhedsbureauet Tass, at europæiske selskaber, der køber gas fra Gazprom på langvarige kontrakter, får det fire gange billigere, end hvis de køber det fra andre gasmarkeder.

Flere lande har kritiseret Ruslands ageren på gasmarkedet, mens de høje energipriser står på. Men det er der altså ingen grund til, mener Putin.

Selv om flere lande måske ikke fik, hvad de kom efter ved topmødet, fik de lovning på, at emnet ikke bliver glemt.

Således skal EU's energiministre drøfte det videre allerede tirsdag i næste uge. Og ved EU-topmødet i december skal det igen på dagsordenen.