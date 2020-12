EU-lande holder hastemøde om britisk coronavariant

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, talte søndag i telefon med EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel.

De drøftede en fælles tilgang for at forsøge at forhindre, at den nye variant af virusset breder sig.

Det oplyser franske regeringskilder til nyhedsbureauet dpa.

Der er tale om varianten N501Y. Ifølge britiske sundhedsmyndigheder kan den sprede sig hurtigere end den almindelige.

Varianten er også blevet påvist ni gange i Danmark. Intet tyder på, at den er alvorlig, har det tidligere lydt fra Statens Seruminstitut.

Men den nye virusvariant betyder, at briterne nu er udelukket fra stadig flere EU-lande.

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, oplyser, at stort set al flytrafik fra Storbritannien stopper fra midnat søndag. Der er få undtagelser såsom fragtfly.

I forvejen har Holland, Belgien, Italien og Bulgarien meddelt, at de indfører indrejseforbud fra Storbritannien. Det vil gælde ankomster med fly og tog og vil være gældende i mindst 24 timer.

Flere lande overvejer noget tilsvarende.

Mandag formiddag er EU-landenes ambassadører indkaldt til krisemøde om varianten.

Transportministeriet i Danmark har ikke meldt ud, om Danmark vil indføre et lignende forbud.

Eksperter mener, at den ny variant af coronavirus smitter op til 70 procent mere end den almindelige.

Den har bredt sig hastigt i det sydøstlige England, herunder London.

Det fik lørdag premierminister Boris Johnson til at meddele, at regeringen nu indfører skrappe tiltag i denne region for at bremse smittespredningen.

Indbyggerne i London og det sydøstlige England må kun holde jul med dem, de bor sammen med. Alle butikker og forretninger, der ikke er strengt nødvendige, har lukket.

Søndag satte Storbritannien ny smitterekord med 35.928 nye daglige smittetilfælde.

Det hidtil højeste antal nye smittetilfælde blev registreret torsdag, hvor der var 35.532 smittede, viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.