EU-lande har ikke travlt med at ophæve patenter på vacciner

For det er ikke patenter, der står i vejen for, at især fattige lande kan få flere vacciner hurtigere, er konklusionen på en drøftelse blandt stats- og regeringscheferne i Porto.

- I forhold til den intellektuelle ejendomsret, så mener vi ikke, at det på kort sigt er den magiske løsning. Men vi er parate til at tage emnet op, så snart der ligger et konkret forslag på bordet, siger EU-præsident Charles Michel.

Han siger ikke konkret, hvem der skal komme med forslaget. Men tidligere på ugen nævnte den amerikanske handelsminister idéen i en erklæring. Også WHO har opfordret til at se på den mulighed.

Michel understreger, at der er en række ting, som man bør gøre på den korte bane. En af dem er, at flere vaccineproducerende lande skal vise solidaritet med fattige lande, som ikke aktuelt har vacciner i noget betydeligt omfang.

- Vi opfordrer alle partnere til at facilitere eksporten af doser, siger Michel.

Der er ifølge den franske præsident skabt en falsk forståelse om, at patenter på coronavacciner står i vejen for, at især fattige lande kan få adgang til vacciner.

- Der findes ikke en eneste fabrik i verden, som forhindres i at producere vacciner til fattige lande på grund af den intellektuelle ejendomsret. Det er ikke ejendomsretten. Det er produktionen, siger Emmanuel Macron lørdag formiddag før et EU-topmøde i Porto.

Han langer direkte ud efter de lande, som ikke eksporterer vacciner. Det gælder USA, men også Storbritannien.

Dernæst skal man ifølge Macron have konverteret flere fabrikker og flytte teknologi, så man kan producere flere af de eksisterende vacciner.

Først dernæst må man se på, om det giver mening at ophæve patenter midlertidigt, mener præsidenten.

- Hvis man ser det i et tidsperspektiv, så mener jeg, at det er forkert at tale om, at det haster. Det som haster nu, det er at producere flere vacciner, og så skal vi have mere solidaritet, siger Macron.

Han mener, at Europa uberettiget får kritik for at være usolidarisk i forhold til de fattige lande, da EU er "det mest åbne kontinent", hvad angår eksport af vacciner.

Der er eksporteret op mod 200 millioner vaccinedoser fra EU-lande til øvrige dele af verden.