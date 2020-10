EU-lande fordømmer tyrkiske provokationer i Middelhavet

I konklusioner fra et EU-topmøde fredag i Bruxelles skriver EU-landene, at de "beklager de fornyede, ensidige og provokerende handlinger fra Tyrkiet".

Striden mellem Tyrkiet over for Grækenland og Cypern er bølget frem og tilbage. I perioder har tyrkerne sendt bore- og undersøgelsesskibe ud til de omstridte områder flankeret af krigsskibe.

EU-landene har opfattet det som provokerende. Det skyldes ikke mindst, at EU-landene for blot to uger siden havde et møde om sagen.

I dagene før dette møde havde den tyske forbundskansler, Angela Merkel, været i dialog med Tyrkiet om at stoppe disse boringer og undersøgelser.

- Vi blev enige om, at de nylige og ensidige skridt, som Tyrkiet har taget, som naturligvis er provokationer, på ny øger spændingerne i stedet for at lette dem, siger Merkel efter mødet.

Enkelte EU-lande har presset på for, at EU skal vedtage sanktioner mod Tyrkiet. Det vil mange, herunder Tyskland, gerne undgå. Også Danmark har talt imod det.

Det skyldes blandt andet, at EU har et vigtigt samarbejde med Tyrkiet om migration. Desuden er Tyrkiet ligesom flertallet af EU-lande medlem af forsvarsalliancen Nato.

Tyrkiet er også formelt kandidat til optagelse i EU. Men den proces har været frosset i årevis. Der arbejdes heller ikke længere for medlemskab.

Flere lande i den østlige del af Middelhavet ønsker at få del i gas og olie, som gemmer sig under havbunden.

Tyrkiet har igen sendt undersøgelsesskibet Oruc Reis til farvandet mellem Cypern og Kreta. Flere lande kræver, at Tyrkiet kalder skibet tilbage.

EU's stats- og regeringschefer vil vende tilbage til spørgsmålet på et topmøde i december.