EU-lande fjerner Caymanøerne fra sortliste efter afsløringer

- Det er helt vildt langt ude. Det er ikke mere end tre uger siden, at FinCen viste, at en stor andel af disse aktiviteter skete på Caymanøerne. Så det viser både, at sortlisten er hullet, men også at regeringslederne ikke tager det seriøst. For de kan sagtens ændre den, siger hun.

Med FinCen henviser hun til lækkede dokumenter fra amerikanske myndigheder, der bekæmper finansiel kriminalitet. Disse har afsløret, hvordan banker hjælper kunder med at undgå at betale skat.

EU-landene begrunder beslutningen med, at Caymanøerne har ændret regler for investeringsfonde. Det skete i september i år.

Det fremgår af en pressemeddelelse, der er udsendt efter beslutningen på EU-mødet.

Spørgsmål: Tager du højde for de ændringer, når du vurderer det?

- Jeg tror, at jeg ville foretrække en liste, hvor man ikke fjernes, så snart man har indført en reform, men først når man kan se, om den reform virker, siger Kira Marie Peter-Hansen.

Hun tilføjer, at hun ikke tror, at den omtalte reform vil løse problemet.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger, at han ønsker kriterierne for listen strammet.

- Regeringen arbejder blandt andet for at styrke sortlisten og for at sikre strammere kriterier og mærkbare konsekvenser af sortlistning, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Danmark har på møder med EU-landene fremført det synspunkt.

Siden har EU-Kommissionen i sommer lagt op til at "ændre listens kriterier, defensive foranstaltninger og geografiske anvendelsesområde".

Wammen mener, at der er "fremdrift" i den proces med at ændre kriterierne. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra EU-Kommissionen om, hvor sagen står.

Det er ikke ministrene, der på mødet sidder og vurderer, om enkeltlande skal sættes på listen eller ej. Men det er dem, der godkender listen.

Også Oman er blevet fjernet fra listen tirsdag.

Skattelylisten, der er meget omstridt, bliver gennemgået to gange årligt.