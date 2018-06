EU-lande er stadig dybt splittet over nyt asylsystem

Det er konklusionen tirsdag i Luxembourg efter endnu et indenrigsministermøde med en reform af asylsystemet på dagsordenen.

EU-landene er stadig lige så splittede, som de hele tiden har været, over, hvordan et nyt europæisk asylsystem skal skrues sammen.

EU har opstillet det mål at få en reform i hus på et topmøde sidst i juni.

Men det hele ser meget svært ud, mener den svenske migrationsminister, Helene Fritzon.

- Man bør aldrig opgive i forhandlinger. Men man kan sige, at vi står meget langt fra hinanden, siger Fritzon.

- Skal jeg drage en konklusion fra dagens møde, så er det, at det synes meget svært at opnå enighed, siger hun.

Den såkaldte Dublin-forordning er kernen i asylsystemet. Den fastslår, at en asylansøgning skal behandles i første ankomstland.

Men systemet brød sammen på toppen af migrationskrisen i 2015 og 2016.

Samtidig er reformen af systemet gået i hårdknude. Her er den helt store splitter enhver plan om at omfordele flygtninge i Europa, når presset er stort.

En række østeuropæiske EU-lande afviser fortsat fuldstændig at tage imod omfordelte flygtninge.

Andre lande insisterer på, at en omfordeling må og skal være en mulighed i en reform.

Heriblandt den nye italienske regering, hvor premierminister Giuseppe Conte kræver en tvungen og automatisk omfordeling af flygtninge, der er ankommet til Italien.

Den belgiske statssekretær med ansvar for migration, Theo Francken, tweetede under mødet, at "Dublin-reformen er død".

- Der er overhovedet ingen enighed, skrev han.

EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, erkender, at det er ude med det nuværende asylsystem.

- Dublin er død, siger EU-kommissæren efter mødet i Luxembourg.

- Men reformen af det europæiske asylsystem er ikke død. Med mindre nogen her vil slå den ihjel. Og det er der ingen, der vil, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde tirsdag i sin grundlovstale, at Danmark sammen med en række andre EU-lande arbejder på "projekter, der kan løbe et nyt europæisk asylsystem i gang".

Her arbejder flere EU-lande ifølge statsministeren med en plan om at etablere fælles modtage- og udsendelsescentre i et europæisk land.

Et land, der ligger lavt på migranternes ønskeliste.