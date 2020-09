EU-lande afviser udspil og kræver asylbehandling uden for EU

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, er ikke begejstret for udspillet, trods det at asylbehandlingen skal være hurtigere og mere effektiv.

Han konstaterer, at planen lægger op til ændringer. Men det er fortsat slet ikke spiseligt for Ungarn. Han savner et gennembrud.

- Et gennembrud ville være hotspots, så ingen kan komme ind på EU's territorium uden tilladelse, siger Orban efter mødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den grundtanke om, at migranter ikke skal kunne komme ind i EU, før de har fået tilladelse, deles af den danske regering, som længe har argumenteret for at flytte asylbehandlingen uden for EU.

Regeringen har dog ikke trods mange forsøg endnu formået at indgå en aftale med et land, der ønsker at huse sådanne faciliteter.

EU-Kommissionen har desuden afvist at foreslå en sådan løsning.

Også premierministrene fra Tjekkiet og Polen var med til mødet torsdag med EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i Bruxelles, hvor de tre egentlig skulle have deltaget i et EU-topmøde.

Men EU-præsident Charles Michel har været i karantæne siden tirsdag, da en sikkerhedsvagt, som han havde været tæt på, er smittet med coronavirus.

Derfor kunne de tre regeringschefer holde møde med EU-Kommissionens formand og i øvrigt tale om topmødet i næste uge.

Den tjekkiske premierminister, Andrej Babis, deler den skepsis, som Orban giver udtryk for. Han kan "ikke acceptere" et system med kvoter, siger han, og derfor må de "forhandle videre".

Den tjekkiske regerings vision for håndteringen af migration og asyl er ikke forenelig med det udspil, EU-Kommissionen fremlagde onsdag.

- Folk, der kommer fra disse lande, skal stoppes ved grænsen og sendes hjem til deres lande, hvor de skal modtage hjælp, siger Babis.

I udgangspunktet lægger EU-Kommissionen ikke op til tvungen omfordeling af asylansøgere.

I stedet kan lande vælge mellem at tage imod personer, der vurderes at have ret til beskyttelse, eller at hjælpe andre lande med at sende migranter hjem til deres oprindelsesland.

Men i det, som EU-Kommissionen kalder krisesituationer, og hvis frivilligheden ikke virker, kan det ifølge forslaget blive nødvendigt med tvungen omfordeling efter et system.

Von der Leyen skriver på Twitter, at det var en god drøftelse med de tre lande.

- Vi aftalte at arbejde tæt sammen om disse vigtige sager, skriver hun.