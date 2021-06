EU-lande afviser Merkels plan om et topmøde med Putin

Det må den tyske forbundskansler, Angela Merkel, konstatere, da hun natten til fredag forlader et EU-topmødes første dag.

Det blev et nej fra de øvrige EU-lande til en plan fra Tyskland og Frankrig om et topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Det var ikke muligt at blive enige om, at vi umiddelbart skal mødes på højeste niveau, siger Merkel til et opstillet kamera på vej ud af bygningen.

Dog fik Tyskland og Frankrig en lille passus med i den fælles mødetekst om, at man "skal undersøge mulige formater og betingelser for en dialog med Rusland".

EU har ikke haft et topmøde med Putin siden begyndelsen af 2014. Det var umiddelbart før Ruslands offensiv i nabolandet Ukraine.

- Jeg kunne have ønsket mig mere mod her. Men det er også godt på denne måde, og vi vil arbejde videre på det, siger Merkel.

Ifølge Merkel var det en vanskelig debat om Rusland.

Det bekræfter Litauens præsident, Gitanas Nauseda, der modsat Merkel slet ikke er vild med tanken om at invitere eller mødes med Putin.

- Det er for tidligt, for vi har endnu ikke set en radikal ændring i opførslen (fra Rusland, red.), siger Nauseda ifølge Politico.

Nauseda mener, at det vil sende et helt forkert signal, hvis man uden betingelser indleder et parløb med Putin.

EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, brød en tradition, da de aflyste deres annoncerede pressemøde. Michels talsmand har endnu ikke svaret på, hvad årsagen er.

Frankrig og Tyskland havde kort inden topmødet udarbejdet et holdningspapir, hvori de lagde op til at justere forholdet til Rusland.

Hollands premierminister, Mark Rutte, sagde inden mødet meget klart, at han ikke ville deltage i et møde med Putin.

Omvendt ville han ikke have problemer med, hvis von der Leyen og Michel holdt et møde med den russiske præsident.

Holland har et særligt forhold til Rusland. Ifølge Holland var Rusland ansvarlig for nedskydningen af passagerflyet MH17 over Ukraine i 2014.

Knap 300 døde ved nedskydningen. Heraf var knap 200 hollændere.

Det fremgår af konklusionerne fra EU-mødet om Rusland, at EU-landene vil have EU-Kommissionen til at fremlægge forslag til yderligere sanktioner - herunder økonomiske - imod Rusland.

EU har haft en række forskellige sanktioner mod Rusland siden 2014, da Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim og bidrog til krigen i Ukraine.

EU-landene opfordrer Rusland til at engagere sig fuldt i fredsprocessen for Ukraine. Det skriver de i konklusionerne fra mødet torsdag.

Desuden forventer landene, at Rusland opfører sig mere "konstruktivt" over for EU's medlemslande.

Der rækkes samtidig en hånd frem til Putin. EU-landene ønsker at styrke samarbejdet på udvalgte områder. Det gælder blandt andet klima, miljø og sundhed. Men også Syrien og Libyen.