EU-lande aftaler sanktioner efter forgiftning af russer

(ARKIV) FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny, who is charged with participation in an unauthorised protest rally, attends a court hearing in Moscow, Russia July 1, 2019. Den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, er blevet diagnosticeret med en allergisk reaktion. Hans læge og advokat mener, at der er tale om forgiftning. Det skriver Ritzau, mandag den 29. juli 2019.. (Foto: Tatyana Makeyeva/Ritzau Scanpix)

