EU kritiseres skarpt for aftale om internering af migranter

Fanger skydes i benene og får lov at bløde ihjel. Gravide kvinder bankes med vandslanger og får elektriske stød, hvorefter de aborterer og får besked på at skylle deres børn ud i toilettet.

Det er den slags, der ifølge flere rapporter venter migranter, når den libyske kystvagt med støtte fra Den Europæiske Union indhenter dem ude på Middelhavet og bringer dem tilbage til det land, de var villige til at dø for at slippe væk fra.

I bestræbelserne på at stoppe flygtningestrømmen over Middelhavet udstyrer og træner EU - i stor udstrækning via Italien - den libyske kystvagt i at forhindre de flygtende i at nå over havet.

Kystvagten anbringer de flygtende i interneringslejre.

Forholdene i disse lejre er i år blevet beskrevet af blandt andet Amnesty International, Læger uden Grænser og Human Rights Watch.

Og de interneringslejre er mareridtsagtige, konstaterer Kenneth Roth, der er øverste chef for Human Rights Watch, en af klodens vigtigste menneskerettighedsorganisationer, til Politiken tirsdag.

- De er forfærdelige. De er steder for tvangsarbejde, seksuelt slaveri, afpresning og tortur. Ingen burde sendes tilbage til en libysk interneringslejr, siger Kenneth Roth.

- Og det er så forfærdeligt, at selv sådan en som Salvini, den italienske indenrigsminister, anerkender, at det er rasende ulovligt for Italien eller Den Europæiske Union at sende nogen tilbage til Libyen, siger Roth og fortsætter:

- De gør indirekte, hvad de ikke kan gøre direkte. De kan ikke lade den italienske kystvagt samle folk op og sende dem tilbage til Libyen. Så i stedet giver de penge og udstyr til den libyske kystvagt for at holde folk væk. Det er det samme, men gjort indirekte i stedet for direkte, siger han til Politiken.