EU kritiserer Trump for indrejseforbud uden at spørge først

Det skriver EU-Præsident Charles Michel og formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i et meddelelse torsdag.

EU tager afstand fra den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om et indrejseforbud for fly fra EU til USA.

- Coronavirus er en global krise, som ikke er begrænset til noget kontinent, og det kræver samarbejde snarere end handling på egen hånd.

- EU tager afstand fra det faktum, at USA's beslutning blev truffet ensidigt og uden at konsultere, skriver de.

EU-Kommissionen er i gang med at se på en løsning for EU's borgere efter indrejseforbuddet fra USA, siger talsmand for EU-Kommissionen torsdag.

- Vi skal håndtere følgerne af den amerikanske beslutning om rejseforbud. Vi ser på en løsning, som vil hjælpe de europæiske borgere.

- Men Kommissionen opfordrer til, at EU's medlemslande informerer EU-Kommissionen og de andre medlemslande, før de implementerer yderligere nationale tiltag, så vi sikrer en sammenhængende tilgang, lyder det.

USA's præsident, Donald Trump, varslede i en tv-tale til nationen onsdag, at rejser fra Europa til USA forbydes i 30 dage.

Tiltaget træder i kraft fredag ved midnat lokal tid i USA.

Forbuddet gælder for personer, der har været i et af de 26 lande i Schengen-området de sidste 14 dage før indrejse til USA. Tiltaget skal være med til at inddæmme coronavirusset.

Forbuddet gælder således for de fleste EU-lande plus Norge. Men det inkluderer ikke Storbritannien.

Amerikanske statsborgere og fastboende, som vender tilbage fra EU, er fritaget for forbuddet. Men de skal igennem ekstra undersøgelser ved indrejse til USA efter fredag, sagde Trump.

I USA havde antallet af virussmittede onsdag bevæget sig over 1200, mens mindst 37 var døde af virusset.

Trumps udmelding ventes at ramme luftfarten hårdt, da ruterne over Atlanterhavet er de mest profitable i verden.