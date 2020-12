EU kræver dømt pandemi-journalister løsladt i Kina

EU's udenrigspolitiske talsmand, Peter Stano, siger, at Zhang ifølge pålidelige kilder har været udsat for tortur og mishandling, og at hun bør under øjeblikkelig behandling.

Samme krav kom fra USA mandag, men Kinas udenrigsministerium opfordrede USA til øjeblikkeligt at holde inde med at "bruge hændelser i Hongkong til indblanding i Kinas interne anliggender."

EU kræver, at Zhang Zhan og andre "borgerjournalister" løslades, og at Kina tager hensyn til menneskerettighederne.

Svækket af en langvarig sultestrejke blev den 37-årige tidligere advokat Zhan mandag idømt fire års fængsel for at have skrevet om pandemien i Kina.

Dommen faldt i et kort retsmøde, næsten et år efter at virusudbruddet først blev opdaget i Wuhan og siden spredte sig til hele verden.

En teenager i Hongkong blev tidligere tirsdag idømt fire måneders fængsel for at have fornærmet Kinas nationale flag og for at have deltaget i en ulovlig demonstration i Hongkong.

Den 19-årige Tony Chung, som var leder af en nu opløst prodemokratisk aktivistgruppe, venter i forvejen på en anden dom, da han i oktober forsøgte at søge om asyl på USA's konsulat i Hongkong.

Efter anholdelsen blev han også anklaget for at arbejde for at undergrave den nationale enhed og for at omdele materiale, som opfordrer til oprør.

Tony Chung, er tiltalt på baggrund af en ny omstridt sikkerhedslov, som har gjort det ulovligt at demonstrere for et frit Hongkong. Han har ikke kunnet blive løsladt mod kaution op til sagen mod ham, som indledes 7. januar.

Et stigende antal prodemokratiske aktivister er flygtet fra Hongong, efter at Beijing er begyndt at slå hårdere og hårdere ned på aktivisme og protester.

Fremtrædende aktivister, der er blevet i Hongkong, bliver enten fængslet som Joshua Wong og Agnes Chow - eller hyppigt anholdt, mens der forberedes retssager mod dem.

Den 73-årige mediemogul Jimmy Lai, som er en af de mest markante forkæmpere for demokrati i Hongkong, er sigtet for at have samarbejdet med udenlandske aktører. Han er den hidtil mest højtprofilerede person, der bliver sigtet efter den nye sikkerhedslov. Han sidder i husarrest.

Hongkong har haft omfattende selvstyre siden området blev tilbageført til Kina i 1997 med løfte om en overgangsperiode på 50 år under slagordet "et land, to systemer".