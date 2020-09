EU-kommissær: Briterne har skadet tilliden i alvorlig grad

Årsagen er et lovforslag, som den britiske regering har fremsat. Heri lægges op til ændringer i et kapital i den udtrædelsesaftale, som briterne og EU indgik sidste år.

Det var budskabet fra næstformand i EU-Kommissionen Maros Sefcovic, da han torsdag holdt et møde med den britiske regeringsminister, Michael Gove, i London.

- Han slog fast, at ved at fremlægge dette lovforslag, har Storbritannien i alvorlig grad skadet tilliden mellem EU og Storbritannien. Det er nu op til briterne at genskabe den tillid, skriver Kommissionen.

Den britiske regering har sagt, at ændringerne skal sikre, at fredsaftalen på øen Irland ikke udfordres. Der er i dag en usynlig grænse mellem Irland og Nordirland. Det ønsker begge parter at holde fast i.

- EU accepterer ikke det argument, at målet med lovforslaget er at beskytte Belfastaftalen. Faktisk er det vores synspunkt, at forslaget gør det modsatte, skriver EU-Kommissionen.

Sefcovic kræver, at den britiske regering snarest fjerner de omstridte dele af lovforslaget. Det skal ske senest med udgangen af september.