EU klar med udkast til handelsaftale med Storbritannien

- Vi har sendt et udkast til et nyt partnerskab mellem EU og Storbritannien til Europa-Parlamentet og Rådet (EU-landene red.) til drøftelse.

- Det viser, at et ambitiøst og omfattende fremtidigt forhold er muligt, skriver Barnier på Twitter.

Parterne havde planlagt at mødes i London til anden forhandlingsrunde den 18. til 20. marts, men udbruddet af coronavirus har fået Storbritannien og EU til at aflyse det fysiske møde i London.

I stedet vil parterne finde en alternativ måde at gennemføre forhandlingerne på alligevel - eventuelt med videokonference, skriver parterne i en pressemeddelelse.

Første forhandlingsrunde fandt sted i Bruxelles 2. til 5. marts. Efter forhandlingerne sagde Michel Barnier, at parterne havde mange "seriøse" forskelle.

EU ønsker en bred aftale og kræver blandt andet EU-adgang til britiske farvande. Det er imidlertid en af de vanskeligste diskussioner, har Barnier udtalt.

Storbritannien ønsker at have årlige forhandlinger med EU om adgangen til at fiske i britiske og europæiske farvande, mens EU ønsker at have en generel aftale.

Her har Storbritannien flere gange henvist til, at EU på årlig basis forhandler med Norge om en aftale om adgang til norske farvande.

Men fordi der er over 100 fiskearter i de britiske farvande mod fem arter i norske, er det "upraktisk" at lave årlige aftaler, understregede Barnier.

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at briterne fortsat følger EU's regler og er en del af det indre marked frem til 2021.

Derfor skal aftalen om det fremtidige forhold være på plads ved årets udgang.

EU-Kommissionen har dog understreget, at aftalen skal være klar i oktober, hvis der skal være tid til ratifikation og oversættelse.