EU indleder retssag mod AstraZeneca om brudte aftaler

EU-Kommissionen meddelte mandag, at den har indledt en retssag mod den svensk-britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca.

I sagsanlægget beskyldes AstraZeneca for at have svigtet aftaler om leveringer af covid-19 vaccinedoser. Samtidig beskyldes firmaet for ikke have haft nogen troværdig plan for leveringer inden for en acceptabel tidsplan.