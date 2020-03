EU indkalder til hastemøde for at diskutere syrisk uro

EU's udenrigsministre mødes i næste uge for at diskutere konsekvenserne af nye voldsomme kampe i Syrien - og et nyligt pres på europæiske grænser.

Stor uro i den syriske Idlib-provins, der er Syriens sidste oprørskontrollerede område, har sendt hundredtusindvis af personer på flugt.

Kampene i Idlib "udgør en alvorlig trussel mod international fred og sikkerhed", lyder det i en udtalelse fra udenrigschefen.

- Det medfører uhørt menneskelig lidelse hos befolkningen, og det påvirker i høj grad regionen og de øvrige områder.

- Jeg indkalder derfor udenrigsministrene til et ekstraordinært møde i næste uge for at diskutere situationen, der udspiller sig, siger Josep Borrell.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte fredag, at Tyrkiet havde "åbnet dørene" for migranter i landet. Det betød, at tyrkerne ikke længere ville stoppe migranternes vej mod Europa.

Det har i weekenden ført til stor uro ved Tyrkiets grænse mod Grækenland.

Josep Borrell siger, at hastemødet for EU's udenrigsministre delvist afholdes på opfordring fra netop Grækenland.

Erdogans beslutning er også taget i et forsøg på at sikre sig europæisk støtte til Tyrkiets militære indsats i Syrien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Adskillige tyrkiske soldater blev torsdag dræbt i et luftangreb, som Tyrkiet beskylder de russiskstøttede syriske styrker for at stå bag.

Siden det angreb er uroen taget til i Idlib.

Det har forværret, hvad der allerede i forvejen blev betragtet som den værste humanitære krise under den ni år lange krig i Syrien.

En aftale mellem EU og Tyrkiet blev indgået i marts 2016, efter at flere end en million migranter og flygtninge året før var strømmet ind i Europa.

Den betød, at migranter, der kom til Grækenland fra Tyrkiet og blev vurderet til ikke at have behov for beskyttelse, skulle sendes tilbage til Tyrkiet.

EU skulle til gengæld for et større milliardbeløb finansiere Tyrkiets omkostninger ved at tage flygtningene tilbage.

Josep Borrell siger søndag, at det er vigtigt, at aftalen bliver opretholdt.