EU indgår aftale om 400 millioner doser covid-19 vaccine

EU-Kommissionen meddeler fredag, at den har indgået en aftale med den britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca om at købe 300 millioner doser af en vaccine mod covid-19, hvis vaccinen bliver udviklet.

Aftalen indebærer også, at EU vil have ret til at købe 100 millioner doser yderligere.

Forskere på universitetet i Oxford er med til at udvikle vaccinen AZD1222.

- Aftalen vil gøre det muligt for alle medlemslande at få adgang til vaccinen AZD1222 til fremstillingsprisen under pandemien, skriver AstraZeneca i en pressemeddelelse.

Aftalen sikrer også, at der er mulighed for at omfordele vaccinedoser mellem EU-lande under krisen.

- Denne første vaccineaftale med EU-Kommissionen kommer til at sikre, at millioner af europæere får adgang til AZD1222, når det er godkendt, skriver AstraZenecas koncernchef, Pascal Soriot, i en kommentar.

Den potentielle vaccine testes i dag i Storbritannien, Brasilien og Sydafrika. Samtidig planlægges der test i USA, Japan og Rusland.

Nyheden om aftalen kommer dagen efter, at EU-Kommissionen meddelte, at den har indgået en rammeaftale med den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson. Den aftale gælder køb af 200 millioner doser af selskabets kommende coronavaccine, hvis og når den måtte opnå sundhedsmyndighedernes godkendelse.

Tyskland, Frankrig og Italien samt Holland havde allerede i juni indgået en foreløbig aftale med AstraZeneca. Den aftale gælder køb af over 300 millioner doser.

Til et spørgsmål om, hvorvidt denne aftale var en anden aftale end den, som nu er indgået, svarer EU-talspersonen Vivian Loonela, at kommissionen er ved at forhandle med medlemslandene om deres behov.