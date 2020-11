EU indgår aftale om 225 millioner doser effektiv vaccine

EU-Kommissionen har indgået aftale om køb af 225 millioner doser af en coronavaccine fra medicinalselskabet CureVac.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

I aftalen er der mulighed for at købe yderligere 180 millioner doser. De kan leveres, når en vaccine har vist sig at være sikker og effektiv mod covid-19.

Det er den femte forhåndsaftale om vaccinekøb, som EU-Kommissionen indgår på vegne af alle EU-lande.

- Et par dage efter vores kontrakt med BioNtech og Pfizer er jeg meget glad for at kunne annoncere en ny aftale med et lovende europæisk selskab.

- EU-Kommissionen har hidtil sikret mindst 1,2 milliarder doser og opfylder sit tilsagn om at sikre lige adgang til sikre, effektive og prisvenlige vacciner. Ikke kun for EU-borgere, men også for verdens fattigste og mest sårbare mennesker, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i meddelelsen.

CureVac er et europæisk selskab med base i Tyskland.

Ud over aftalen med CureVac har EU indgået fire andre aftaler. Herunder med vaccineproducenterne AstraZeneca, Sanofi/GSK, Johnson & Johnson og BioNtech/Pfizer.

Den seneste forhåndsaftale blev indgået 11. november. Den er med selskaberne BioNtech og Pfizer om køb af 200 millioner doser coronavaccine.

Vaccinen fra BioNtech og Pfizer har i sidste uge præsenteret lovende resultater af fase 3-forsøg.

Den har vist en effektiv beskyttelse mod virus hos 90 procent. 43.000 deltog i forsøgene.

Desuden er EU-Kommissionen i forhandlinger med virksomheden Moderna. En vaccine fra Moderne har også vist lovende resultater.

I indledende undersøgelser viser den sig at være 94,5 procent effektiv.

Det er dog vanskeligt at sammenligne de forskellige vacciners effekt direkte. Det skyldes blandt andet, at der kan være forskel på, hvordan de forskellige studier er sammensat.

I juni blev EU-landene enige om, at EU-Kommissionen måtte lave forhåndsaftaler med op til seks vaccineproducenter for 2,7 milliarder euro svarende til cirka 20,1 milliarder kroner.

Kriterierne for at indgå forhåndsaftalerne er blandt andet, at vaccinerne har vist lovende resultater.