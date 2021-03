EU hiver Polen i retten i strid om dommeres uafhængighed

- Jeg er dybt bekymret over de fortsatte handlinger, der undergraver den retlige uafhængighed i Polen, siger EU-Kommissionens vicepræsident Vera Jourová.

EU-Kommissionen indbringer Polen for EU's øverste domstol, fordi Kommissionen mener, at en lovændring fra 2019 undergraver det polske retsvæsens uafhængighed.

Bekymringen især går på, om dommere i en såkaldt disciplinærkomité under Polens højesteret er uafhængige af landets regering.

EU's retskommissær Didier Reynders betegner de polske retsreformer som "inkompatible" med EU's love.

Han siger, at de polske tiltag forhindrer landets domstole i at bruge den EU-lov, der beskytter retsvæsnets uafhængighed.

Ifølge Reynders bryder Polen EU-loven, når højesterettens disciplinærkomité kan tage beslutninger, der direkte påvirker dommere og hvordan disse dommere udfører deres arbejde.

Komitéen kan blandt andet ophæve dommeres immunitet, der gør det muligt at retsforfølge dem. EU's bekymring er, at retsvæsnet vil komme under større politisk kontrol.

Polen afviser anklagerne fra EU.

- De polske love er ikke anderledes end de standarder, der gælder i EU, skriver en talsmand for den polske regering på Twitter.

De polske retsreformer er gennemført over de seneste år anført af Lov og Retfærdighedspartiet (PiS).

Kommissionen har i forvejen rettet en række søgsmål mod Polen på grund af en bekymring for, at den polske regering i stigende grad forsøger at øge den politiske kontrol med domstolene.

Kommissionen har bedt EU-Domstolen om at ophæve den polske lov, indtil der er en endelig afgørelse i sagen.