EU har ikke truffet beslutning om en brexit-udskydelse

Repræsentanter for de 27 medlemslande enedes om at udsætte beslutningen til næste uge.

Diplomater siger, at der i princippet er enighed om at udsætte brexit til efter den fastsatte tidsfrist, som er 31. oktober.

- Der føres nu drøftelser om, hvor lang udsættelsen skal være, siger en diplomat til AFP.

EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, sagde, at der fredag blev ført "excellente drøftelser" om brexit.

Talskvinden for EU-Kommissionen, Mina Andreeva, siger, at "arbejdet fortsætter i de kommende døgn".

Ambassadørerne har ifølge to diplomater fastsat sent mandag som en uformel tidsfrist for en beslutning - det er blot to dage før den gældende brexit-tidsfrist.

Den ventede udsættelse er den tredje, og den vil ske "med henblik på at muliggøre en afslutning af ratificeringen af skilsmisseaftalen, som sidste uge blev indgået mellem EU og den britiske premierminister, Boris Johnson.

Der er under EU's drøftelser fokus på navnlig to mulige beslutninger.

Den ene er, at briterne forlader EU den 31. januar i 2020 - tre måneder efter den nuværende brexit-dato.

En anden mulighed, som drøftes intenst, er, at brexit-datoen bliver fastsat til at ske kort efter ratificeringen er afsluttet. Det indebærer, at der ikke umiddelbart fastsættes en specifik dato.

I London har premierminister Boris Johnson sagt, at han kan give parlamentet længere tid til at behandle brexitaftale, men så vil han kræve, at der holdes et parlamentsvalg 12 december.

- Hvis parlamentarikerne virkelig vil have mere tid til at studere denne fortrinlige plan, kan de få det, men de skal gå med til at holde valg 12. december. Det er vejen frem, siger Boris Johnson.

Premierministeren kan ikke udskrive valg, uden at Underhuset først har godkendt det. To tredjedele af medlemmerne skal stemme for forslaget.