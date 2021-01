EU hæver loftet for statsstøtte under coronakrisen markant

EU's konkurrencekommissær har torsdag annonceret, at loftet for statsstøtte under coronakrisen hæves yderligere for flere sektorer.

- Da udbruddet med coronavirus fortsætter længere, end vi alle havde håbet, så er vi nødt til at sikre, at landene kan yde virksomheder den nødvendige støtte til at komme igennem, siger Margrethe Vestager.