EU godkender dansk milliardplan for genopretning efter corona

- Danmark er allerede et foregangsland i den grønne og den digitale omstilling. Danmark viser vejen ved at fokusere på reformer og investeringer, som vil fremskynde den grønne omstilling, siger von der Leyen i en skriftlig meddelelse.

Planen er ikke endelig godkendt.

Det skal EU-landene gøre på et møde i Bruxelles i juli. Men det ventes mere at være en formalitet. Den store gennemgang af, om planerne opfylder de fælles krav, sker i EU-Kommissionen. Derfor er torsdagens melding vigtig.

Hvis EU-landenes finansministre godkender planen i løbet af de næste fire uger, vil EU-Kommissionen kunne udbetale 200 millioner euro, knap 1,5 milliarder kroner, i forfinansiering. Det er 13 procent af det samlede beløb.

Den gigantiske genopretningspakke, der i hvert fald på papiret er på godt 5000 milliarder kroner, er et helt usædvanligt instrument.

Det er første gang, at man i EU har besluttet noget lignende. Den finansieres ved, at EU-Kommissionen stifter fælles gæld på vegne af medlemslandene.

EU-landene forhandlede planen sidste sommer, da krisen var åbenlys i en række EU-lande som følge af de nedlukninger, der fulgte med pandemien.

Kommissionen greb så den historiske mulighed for at få gennemført grønne og digitale ambitioner. Det er således et krav, at disse områder prioriteres. Ellers får landene ikke penge fra puljen.

Danmarks plan har fokus på tiltag, der gavner klimaet. Også mål for det digitale er opfyldt.

Der afsættes blandt andet en milliard kroner til energieffektiviseringer.

Ifølge Dansk Industri kan godkendelsen kickstarte EU's økonomier efter sommerferien.

Der er gode perspektiver for Danmark, da der er fokus på grønne industrier, hvor danske virksomheder er godt med.

- Danske virksomheder har især gode muligheder for at høste udbud i Spanien, der vil investere i energieffektivisering, drikke- og spildevandshåndtering og digitalisering af den offentlige sektor, siger EU-politisk chef Anders Ladefoged.

I Dansk Industri holder man særligt øje med godkendelsen af planerne for Italien, Polen og Frankrig. Her er potentialet for dansk eksport ekstra stort.

Genopretningspuljen er særligt tiltænkt de hårdest ramte lande. Da Danmark kun modtager 0,2 procent af den samlede milliardsum, er det planerne for de øvrige lande, som rummer størst potentiale for danske virksomheder.