EU godkender coronavaccine fra Johnson og Johnson

Den betingede markedsgodkendelse kommer, få timer efter at eksperter i Det Europæiske Lægemiddelagentur har givet grønt lys til vaccinen.

Den er udviklet af det belgiske medicinalfirma Janssen, som hører under Johnson & Johnson.

Vaccinen kræver kun et stik for at være effektiv. Forsøg har vist, at den også er effektiv over for udfordrende varianter af coronavirus fra Sydafrika og Brasilien.

EU-Kommissionen har bestilt doser af Johnson & Johnson-vaccinen til at kunne vaccinere 200 millioner mennesker. Danmark har bestilt til 8,2 millioner.