EU-godkendelse af AstraZeneca kan undtage personer over 65

Der er "en meget begrænset mængde data" på, hvor effektiv en coronavaccine fra AstraZeneca er på ældre mennesker. Derfor kan det ende med, at godkendelsen til brug i EU ikke bliver for alle voksne.

Det bekræftede chefen for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Emer Cooke, torsdag aften i EU-Parlamentets miljøudvalg.

Ireren understreger, at hun ikke dermed tager forskud på beslutningen, der ifølge EMA kan ske fredag 29. januar, hvis data er "tilstrækkeligt solide".

- Komitéen kan - og jeg vil ikke foregribe en afgørelse, for den kommer fra en videnskabelig ekspertdiskussion, der kører lige nu - men det er muligt at udarbejde en godkendelse, der fokuserer på en særlige aldersgruppe.

- Det er også muligt at fokusere på en bredere aldersgruppe. Det vigtige er, tror jeg, at vi er meget gennemsigtige omkring data bag godkendelsen, og hvilken evaluering der ligger bag beslutningen. Og hvorfor vi mener, at den er rigtig, siger Cooke.

De to vacciner, som indtil videre har modtaget en betinget markedsgodkendelse, blev godkendt på baggrund af en betydeligt større mængde data på ældre mennesker.

Den ene er fra Pfizer og BioNTech. Den anden er fra Moderna. De bygger på en anden teknik end den billigere vaccine fra AstraZeneca, som kan blive den tredje godkendte vaccine i EU mod coronavirus.

Tidligere i denne uge skrev flere tyske medier, at det var muligt, at AstraZenecas vaccine ikke ville blive godkendt til personer over 65 år, da den kun beskyttede 8 procent.

Men disse medier havde læst tallene forkert. Det meddelte det tyske sundhedsministerium, som sagde, at man havde blandet vaccinens effektivitet sammen med andelen af personer i en aldersgruppe.

AstraZeneca har siden afvist mediehistorierne som "fuldstændigt forkerte".

Chefen for EMA siger om sagen:

- De undersøgelser, der er lavet, og som er inkluderet i sagen indtil videre, har en meget lille andel af ældre. Det er det, som bliver diskuteret i medierne i øjeblikket. Vores videnskabelige komité ser dog på hele datamængden.

På baggrund af alle data kan man, siger hun, videnskabeligt vurdere, hvor effektiv vaccinen vil være i grupper, der måske i forsøg ikke er tilstrækkeligt undersøgt. Det er ifølge Cooke helt normalt i en sådan godkendelsesproces.

AstraZeneca har forklaret, at tidligere forsøg har vist, at ældre personer danner lige så mange antistoffer som yngre, når de modtager vaccinen.

Dermed er der ifølge selskabet intet at bekymre sig over trods en begrænset mængde data om effekten på personer over 65 år.

Samme budskab gentager AstraZenecas direktør i et interview med den italienske avis La Repubblica. Han siger, at vaccinen giver en "stor produktion af antistoffer mod virus hos ældre - svarende til hos yngre mennesker".