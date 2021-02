EU giver Orban to måneder til at omgøre omstridt ngo-lov

Hvis ikke loven er omgjort inden for denne tidsramme, vanker der bøder.

EU-Kommissionen har torsdag givet Ungarn to måneder til at omgøre en omstridt lov, som påkræver, at ngo'er åbent fremlægger donationer fra udenlandske donorer.

Det oplyser EU-Kommissionen torsdag.

Meldingen kommer, efter at EU-Domstolen sidste år afgjorde, at Ungarns lov fra 2017 er diskriminerende og går imod fundamentale rettigheder. Herunder beskyttelse af personlig data og foreningsfrihed.

- Civilsamfundsorganisationer er en uundværlig del af vores demokratier. Vi skal beskytte dem, ikke bekæmpe dem, siger EU-kommissær Vera Jourová.

EU-Kommissionen har torsdag sendt et brev til Ungarns premierminister, Viktor Orbán. I brevet giver kommissionen formelt Orban og hans regering to måneder til at rette ind efter EU-Domstolens afgørelse.

Det er en del af den procedure, som EU-Kommissionen følger, når medlemslande bryder unionens love. Hvis Ungarn ikke reagerer, vil EU-Kommissionen bede EU-Domstolen om at pålægge landet bøder.

Bødernes mulige størrelsesorden kendes umiddelbart ikke.

EU har længe beskyldt Orbán for at underminere den demokratiske frihed for domstole, medier og ngo'er i Ungarn.

Orbán har tidligere afvist kritikken. I et interview i september sagde han, at han ser sig selv som en "frihedskæmper".

Ngo-loven er en del af Orbáns fejde med den amerikanske milliardær George Soros, som er født i Budapest, Ungarns hovedstad.

Soros promoverer liberale værdier og åbne samfund. Orbán har flere gange beskyldt ngo'er støttet af Soros for at blande sig i politiske anliggender ved at fremme migration og vestlige værdier.

En talskvinde for Ungarn i EU sagde tidligere i denne uge, at Ungarn har drøftelser med kommissionen om loven. Ungarn er ifølge talskvinden klar til at trække loven tilbage og erstatte den med en ny.