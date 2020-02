EU genoptager flådemission trods frygt for migranter

- Vi er alle blevet enige om en mission for at håndhæve våbenembargoen mod Libyen. Det inkluderer skibe i det østlige middelhav væk fra migrantruter, så de ikke bliver fristet, siger han.

EU-landene har længe været uenige om brugen af skibe i Middelhavet, da det tidligere har givet migranter fra Libyen mulighed for at blive samlet op og fragtet til Europa.

Flere EU-lande har udtrykt frygt for, at det kan fremme migration til Europa, hvis en flådemission ud for Libyen bliver genoptaget.

Derfor er der også en del forbehold overfor den nye mission ifølge den østrigske udenrigsminister, Alexander Schallenberg.

Han understreger, at flådemissionen vil ophøre, hvis den opmuntrer migranter til at krydse Middelhavet ved udsigten til at blive reddet af et af skibene.

- Det her er en militær mission, ikke en humanitær mission, og den skal have fokus på at håndhæve våbenembargoen.

- For os er det væsentligste, at hvis migranter bruger det her til at komme til Europa, så skal flådemissionen ophøre, siger han.

EU har tidligere haft en flådemission på Middelhavet, der hed Sophia, men den mission brød sammen sidste år.

Det skyldtes, at EU-landene ikke var enige om, hvordan migranterne, der blev samlet op på havet, skulle fordeles.

Situationen i Libyen er blevet diskuteret på et Berlin-topmøde i januar og senest på en sikkerhedskonference i München i weekenden.

Begge gange har den tyske udenrigsminister stået fast på, at en flådemission er nødvendig for at håndhæve våbenembargoen.

Detaljerne i aftalen om den nye flådemission vil falde på plads inden for de næste uger.