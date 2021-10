EU-forslag går briter i møde i brexitstrid om Nordirland

Landet er ifølge aftalen fortsat underlagt EU's regler for det indre marked, selv om det formelt har forladt EU sammen med resten af Storbritannien.

De nye tiltag skal ses som EU's svar på bekymringer rejst i Nordirland. Det siger Maros Sefcovic, EU-kommissær med ansvar for brexit. Han ser nu frem til at drøfte forslagene med Storbritannien.

- Vi ser frem til ærlige og intensive samtaler med den britiske regering, siger han i en meddelelse.

Pakken af tiltag foreslår mere fleksibilitet på områder som fødevarer, planter, told og medicin.

På området for fødevarer, planter og dyresundhed foreslår EU-Kommissionen blandt andet specifikke mærkater, som viser, at varerne kun er til salg i Storbritannien.

Varer fra Storbritannien, som kun skal til Nordirland og ikke videre til EU-lande, slipper dermed for de fleste kontroller. Ifølge Kommissionen vil det føre til en reduktion i kontroller på 80 procent sammenlignet med i dag.

Kommissionen foreslår også tiltag, som skal gøre processer og formaliteter i forbindelse med told på varer, som kun skal til Nordirland, nemmere.

Endelig ønsker EU-Kommissionen også at gøre det lettere for britiske medicinselskaber at levere medicin til Nordirland.

Forslaget om medicin er stadig under udarbejdelse. Det skal diskuteres yderligere med Storbritannien og øvrige interessenter. Det vil nemlig indebære, at EU skal ændre sine regler for medicin.

De næste skridt i sagen er, at eksperter fra EU-Kommissionen vil tage til London for at drøfte forslagene med den britiske regering.

- Dette vil være begyndelsen på en periode med intense diskussioner med den britiske regering over de kommende uger, hedder det i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen fremhæver, at tiltagene skal gøre livet lettere for borgerne i Nordirland. Det skal altså ikke ses som en leflen for den britiske regering, som er kritisk over for protokollen.

Protokollen for Nordirland er en del af skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien.

Målet med protokollen er at sikre, at der ikke kommer en ny hård grænse mellem Nordirland, der forlod EU-samarbejdet sammen med England, Wales og Skotland, og så nabolandet Irland, som fortsat er en del af EU.

Protokollen indebærer, at Nordirland fortsat følger EU-regler for det indre marked. Dermed undgår man en hård grænse mellem Nordirland, som er en del af Storbritannien, og EU-medlemmet Irland.

Dette betyder imidlertid, at der er brug for kontroller af varer mellem Storbritannien og Nordirland, eftersom Storbritannien ikke vil være bundet af EU-standarder for eksempelvis fødevarer.

Varer, som kommer fra England, Skotland eller Wales til Nordirland, skal derfor deklareres og gennemgå tjek, før de kommer ind i Nordirland og dermed EU's indre marked.

Både praktisk og politisk er det en torn i siden på regeringen i London, som er træt af bøvlet.

Så selv om det i protokollen i sin tid blev aftalt som del af brexitaftalen, ønsker den britiske regering nye forhandlinger om, hvordan spørgsmålet om Nordirland skal håndteres.

Men den diskussion ønsker EU ikke at gå ind i på ny, da det tog lang tid at få aftalen på plads.

Derfor prøver EU nu at gå Storbritannien i møde. Og de foreslåede tiltag anses som noget nær det længste EU kan rykke sig på spørgsmålet.