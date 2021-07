EU-forslag: Skibsfarten skal betale for CO2-udledning

Skibstransporten skal være del af EU's system for handel med CO2-kvoter (ETS), for at sikre at den sektor i højere grad bidrager til reduktion af drivhusgasser.

ETS blev etableret i 2005 med det formål at reducere CO2-udledninger i den tunge industri og fra kraftværker.

Siden blev luftfarten indlemmet i systemet, mens skibsfarten foreløbig er gået fri.

Men den går ikke længere, mener EU-Kommissionen, som længe har varslet et forslag om at gøre skibsfarten til del af kvotehandlen.

Det betyder, at rederne skal købe kvoter, ellers må de ikke lægge til kaj i EU-havne.

I forslaget ligger, at skibsfarten skal indfases i ETS fra 2023. Det skal ske over en periode på tre år.

EU's kvotehandelssystem har eksisteret i næsten 20 år, men det har i lange perioder været kritiseret for at være ineffektivt. Der var for mange gratis kvoter og ingen mærkbar pris for at udlede.

Det seneste år er kvoteprisen dog steget markant til det højeste niveau til dato. Kritikere mener, at prisen for at udlede et ton CO2 skal meget højere op, hvis systemet faktisk skal bidrage til CO2-reduktion.

Det er forventningen i EU-Kommissionen, at det kommer til at ske.