EU-forsker: Plettet Kurz vil kæmpe for sit politiske liv

Sebastian Kurz har selv valgt at træde tilbage som Østrigs kansler for at stille sig bedst muligt i forhold til et nyt politisk comeback.

Det vurderer Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa.

- Vi skal forvente, at han virkelig kæmper for sit politiske liv. Hans parti er i den grad blevet lavet om til et parti, der kun drejer sig om ham, så der er ikke andre, der står i kulissen, siger Lykke Friis.