EU-formand lover lovforslag om mindsteløn frygtet i Danmark

- Alle skal have en minimumsløn, siger Ursula von der Leyen i talen "Unionens tilstand", som hver efterår sætter kursen for arbejdet i EU.

I år holdes talen i Bruxelles, da det på grund af coronakrisen ikke har været muligt at rejse til Strasbourg.

Formanden understreger, at der bliver tale om "et lovforslag". Det er præcis, hvad både arbejdsmarkedets parter og den danske regering har kæmpet imod i flere år.

Ritzau erfarer, at EU-Kommissionen i efteråret vil fremsætte forslag om et EU-direktiv.

For at imødekomme de få EU-lande, der som Danmark kæmper for at bevare en mangeårig model, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler løn og vilkår, vil Ursula von der Leyen tilføje garantier i forslaget.

Kommissionen arbejder med en model, hvor man vil friholde lande for mindstelønsforslaget, hvis mindst 70 procent af arbejdstagerne er dækket af sådanne overenskomster.

I Danmark er det tal ikke langt over 70 procent, og derfor kan det muligvis stadig blive en potentiel trussel mod den danske model. Men dette er ikke fastlagt, og forslaget er forsat under udarbejdelse.

- Personligt går jeg ind for kollektive overenskomster, og forslaget vil fuldt ud respektere nationale systemer, siger Ursula von der Leyen.