EU-formand: Vi har det første gennembrud i brexit-forhandlinger

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fredag morgen i Bruxelles efter at have indgået en aftale med den britiske premierminister, Theresa May.

EU-Kommissionen anbefaler, at et topmøde i næste uge konkluderer, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i forhandlingerne om den britiske exit fra EU til at begynde at tale om fremtiden.

Juncker siger, at "dagens resultat er selvfølgelig et kompromis".

- Det er en svær forhandling. Men vi har nu fået det første gennembrud, siger Juncker.

- Beslutningen om tilstrækkeligt fremskridt er nu i hænderne på EU-landenes 27 ledere, siger han.

EU-Kommissionen mener, at der er sket tilstrækkelige fremskridt på alle tre vigtige områder i den indledende fase af forhandlingerne.

Første fase har handlet om betingelserne for den britiske exit.

Det vil sige den økonomiske slutopgørelse. Rettighederne for EU-borgere i Storbritannien efter exit. Og fremtidens grænseforhold på den irske ø.

Og der er sket "tilstrækkelige fremskridt på alle tre områder, mener EU-Kommissionen.

Målet har ikke mindst været at undgå en "hård grænse" med kontroller på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland efter exit.

En hård grænse kan sætte den nordirske fredsaftale på spil, frygter mange.

Theresa May siger, at hun ser frem til topmødet i næste uge.

- Jeg håber og forventer, at vi vil være i stand til at få godkendelsen fra de 27 (andre EU-lande, red.) til det, der er en hårdt tilkæmpet aftale i alles interesse, siger Theresa May.

Det kan i givet fald bane vej for forhandlinger om en overgangsordning efter britisk exit fra EU og forhandlinger om fremtidens partnerskab.

Hun var i Bruxelles i mandags, hvor det i sidste øjeblik kiksede med at indgå en aftale på grund af intern britisk uenighed.

Men efter hårde forhandlinger ugen igennem kunne May fredag morgen tage et fly til Bruxelles og nå til enighed med EU's forhandlere.

Theresa May afviser på pressemødet, at aftaleteksten betyder, at hele Storbritannien vil forblive i EU's indre marked.

Hun afviser dog ikke, at der kan skabes særlige omstændigheder for Nordirland.

I aftalen fremgår det, at det skal sikres, at der ikke skabes "nye barrierer mellem Nordirland og Irland".

Her fremgår det også, at aftalen om den irske grænse betyder, at Nordirland fortsat vil justere sig i forhold til EU's indre marked og toldregler.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag 29. marts 2019 ved midnat.