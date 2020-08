EU forhandler om køb af 225 millioner doser af mulig vaccine

Ifølge kommissæren har parterne diskuteret en forhåndsaftale om et indkøb af 225 millioner doser af midlet.

- I dag har vi afsluttet forhandlingerne med det europæiske firma Curevac for at øge chancerne for at finde en effektiv vaccine mod coronavirus, siger Stella Kyriakides.

EU vil nu indlede mere konkrete forhandlinger om en kontrakt med Curevac. Den skal sikre forsyning til alle unionens 27 medlemslande.

Først skal vaccinen dog testes og godkendes af de europæiske sundhedsmyndigheder.

Der bliver arbejdet på flere fronter i EU for at få udviklet en vaccine mod coronavirus.

Curevac er tidligere blevet tilbudt 80 millioner euro i EU-støtte til udvikling af en vaccine.

EU-Kommissionen har også indgået en aftale med den britiske virksomhed AstraZeneca om at købe 300 millioner doser af mulig vaccine mod virusset.

I forvejen har lande som Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien og USA indgået aftaler om at købe vacciner, som er under udvikling.