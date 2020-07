EU fordømmer USA's sanktionspolitik

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, kritiserer USA's politik med at iværksætte sanktioner over for selskaber, som er involveret i byggeriet af naturgasledninger fra Rusland til Europa.

- Vi har set denne tiltagende tendens i tilfælde som Iran, Cuba, Den Internationale Straffedomstol og mest nyligt med Nord Stream 2- og Turkmenistan-projekterne.

Udenrigschefens udfald er en reaktion på, at USA onsdag varslede hårdere sanktionerne mod virksomheder, der er involveret i Nord Stream 2. Rørledningen vil øge Ruslands kapacitet til at transportere naturgas til Tyskland via Østersøen.

USA indførte i 2019 sanktioner over for virksomheder, der deltager i Nord Stream 2. Den amerikanske regering mener, at rørledningen vil styrke Ruslands indflydelse over for Tyskland og andre europæiske lande.

Ifølge Josep Borrell er USA's handlinger ikke i overensstemmelse med international lov.

- Europæiske politikker skal fastlægges her i Europa og ikke af tredjelande, siger han.

Rørledningen, der delvist finansieres af det russiske energiselskab Gazprom og blandt andet går via havbunden sydøst for Bornholm, er næsten afsluttet.

I juni truede Josep Borrell med, at EU overvejede sanktioner som et modsvar til USA's forsøg på at forsinke projektet.