EU forbereder sanktioner mod Tyrkiet i konflikt om naturgas

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, fredag efter et møde med EU's udenrigsministre. En af deltagerne var den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S).

Muligheden for sanktioner vil blive drøftet på et EU-topmøde 24. september, lyder det videre.

- Vi er blevet enige om, at vi i tilfælde af manglende fremskridt med Tyrkiet vil udvikle en liste med restriktive tiltag, som kan blive drøftet ved EU-topmødet, siger Borrell.

EU vil blandt andet forberede sanktioner, som vil kunne begrænse Tyrkiets mulighed for at bore efter naturgas i et omstridt område af Middelhavet.

Eksempelvis vil sanktionerne kunne rettes mod tyrkiske individer, fartøjer eller mod Tyrkiets brug af europæiske havne.

Sanktionerne vil fokusere på "aktiviteter, som vi anser som ulovlige", siger Borrell.

Men EU vil først og fremmest forsøge at løse konflikten via dialog, understreger han.

Derudover vil der kunne indføres sanktioner mod den tyrkiske økonomi, tilføjer Borrell. Men det vil først blive aktuelt, hvis andre og mere målrettede sanktioner viser sig ikke at have en effekt.

Konflikten omhandler fund af betydelige mængder af naturgas i Middelhavet nær Cypern og den græske ø Kreta. Og Tyrkiet mener, at landet har ret til at bore efter naturgas i området.

Både Grækenland og EU mener dog, at Tyrkiets planer om at bore efter gas i området er ulovlige, da det ifølge EU vil finde sted inden for Grækenlands eksklusive økonomiske zone.

Men Tyrkiet fastholder, at de berørte havområder er en del af det tyrkiske havterritorium.