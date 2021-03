EU forbereder lovudspil om corona-vaccinepas i marts

- Kommissionen vil foreslå en lov, der indebærer indførelse af et vaccinepas, siger hun og henviser til, at mange håber, at der dermed kan blive åbnet for rejser igen.

- Vi håber, at vi i de kommende måneder kan få de tekniske krav klaret, siger von der Leyen, som mandag briefede EU-parlamentariker fra Tysklands kristelige demokratiske blok om initiativet.

- For at sikre en succes med det digitale pas, kræves der støtte fra alle medlemslandene, siger EU-Kommissionens formand.

Vaccinepasset vil vise, om man er færdigvaccineret mod covid-19 eller ej. Det er endnu uklart, hvilken løsning EU vil bruge, men en digital løsning er populær i flere lande.

Et vaccinepas kan være med til åbne for ting, som ellers har været lukket ned. For eksempel kan EU-lande stille krav om vaccinepas ved indrejse, og det åbner muligheder for ferie og forretningsrejser.

Derfor arbejder EU på at få udviklet et system, hvor medlemslandene anerkender hinandens vaccineattester.

Ved et EU-topmøde i sidste uge, hvor der var fokus på den fremtidige covid-19 strategi, var der enighed om, at det tekniske arbejde skal være klaret inden for tre måneder.

Men det er uklart, hvorvidt passet vil blive knyttet til rejsebetingelser, og store turistlande som Tyskland og Frankrig er tøvende over for at gøre et sådant pas til en betingelse for adgang til for eksempel restauranter og biografer.

Portugal har tidligere sagt, at de ser et problem i, at det er så forskelligt, hvornår hvert land har færdigvaccineret. De støtter dog stadig et vaccinepas i EU.

Der er også flere steder bekymringer for, om man får et A-hold og et B-hold, hvis man indfører vaccinepas.