EU fjerner USA og Israel fra coronaliste over grønne lande

Ud over USA og Israel ryger fire andre lande af listen. Det er tre lande på Balkan, nemlig Kosovo, Nordmakedonien og Montenegro, samt Israels naboland Libanon.

USA og Israel er ikke længere på EU's liste over lande, som folk frit kan rejse ind i unionen fra.

Det betyder, at turister og andre rejsende fra de pågældende lande ikke længere kan rejse frit ind i EU-landene uden visse krav. Det kan eksempelvis være coronapas eller karantæne.

EU åbnede for turistrejser fra USA i juni.

EU opdaterer ugentligt sine rejsevejledninger ud fra smittetallet i de enkelte lande.

Kun lande, som i de seneste to uger i gennemsnit har haft færre end 75 nye daglige coronatilfælde per 100.000 indbyggere, kan stå på listen over såkaldt "sikre" lande.

De 27 medlemslande er ikke forpligtet til at følge EU's rejsevejledninger. Men de fleste lande har fulgt dem, siden pandemien for alvor nåede til Europa for halvandet år siden.

Tyskland og Belgien har kategoriseret USA som et såkaldt rødt land. Det betyder, at rejsende derfra skal lade sig teste og være i karantæne efter indrejse, skriver nyhedsbureauet TT.

Danmark har USA på listen over "gule lande" i den gældende rejsevejledning. Det betyder, at rejsende fra USA, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittet, skal kunne fremvise et coronapas og tage en test ved ankomst.

USA havde i sidste uge i gennemsnit over 152.000 nye smittetilfælde om dagen. Det er højeste siden januar i år.

Over hele USA er 85.000 patienter indlagt med covid-19, og dagligt er der omkring 1200 dødsfald blandt de smittede.

USA holder fortsat sine grænser lukket for rejsende fra EU-landene.

Det danske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til USA. Det skyldes de indrejserestriktioner, amerikanske myndigheder har indført.