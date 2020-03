EU finder 37 milliarder euro i coronahjælp til investeringer

Blandt dem er et investeringsinitiativ på 37 milliarder euro og en tilpasset fleksibilitet i regler for EU-landenes budgetter.

EU-Kommissionen understreger dog samtidig, at langt den største dækning af de negative konsekvenser vil komme fra landenes egne kasser.

Kommissionen bekræfter, som det også blev varslet tidligere på ugen, at der indføres fleksibilitet i de skrappe regler for budgetunderskud i EU-landene. Samtidig vil man tillade mere statsstøtte.

- Jeg er overbevist om, at EU kan modstå dette chok. Men hvert medlemsland må leve op til sit ansvar, og EU skal handle beslutsomt, koordineret og samlet, siger formand Ursula von der Leyen.

At der lettes på reglerne, skal ikke opfattes, som at EU suspenderer Stabilitets- og Vækstpagten. Det understreger EU's økonomikommissær, Valdis Dombrovskis.

Pagten indeholder de regler, som hvert år presser lande som eksempelvis Italien, hvis budget balancerer på grænsen af det tilladte i EU.

Italien er samtidig det land, der er værst ramt af corona. Det gælder både på antallet af smittede. Men det gælder, ser det ud til, også på økonomien.

Statsstøttereglerne vil tillade lande at give støtte til virksomheder, der står i akut mangel på likviditet, forudsat at de skyldes ekstraordinære hændelser. Det kan støtte til flyselskaber.

Situationen i Italien er så alvorlig, at den desuden tillader, at man aktiverer artikel 107, stk. 3b i EU-traktaten. Den handler om at godkende statsstøtte for at "afhjælpe en alvorlig forstyrrelse" af økonomien i et land.

De 37 milliarder euro, som von der Leyen fredag præsenterede til investeringer som følge af corona-effekter, er strukturfondspenge. Det er de penge, som EU bruger til at udligne forskelle mellem rige og fattige regioner.

En del af de 37 milliarder skal tilvejebringes ved, at EU-Kommissionen giver afkald på tilbagebetaling af ubrugte fondsmidler fra EU-landene, som normalt er forpligtet til at give disse penge tilbage til EU. Det gælder 8 milliarder euro.