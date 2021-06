EU-dom giver landes vagthunde rygstød i kamp med techgiganter

Og det kan få stor betydning for tilsynenes muligheder for at gå i kødet på techgiganter.

Det handler nærmere bestemt om muligheden for at handle mod overtrædelse af regler for databeskyttelse.

- På visse betingelser kan en national tilsynsmyndighed udøve sin beføjelse til at indbringe alle angivelige overtrædelser af GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse, red.) for en retsinstans, selv om den ikke er den ledende myndighed for denne behandling, fastslår domstolen.

Dommen bliver set som et nederlag for det sociale medie Facebook. For det er en sag mod netop Facebook, som den udspringer af.

I 2015 anlagde en belgisk kommission for beskyttelse privatlivets fred sag mod Facebook. Ifølge kommissionen tilsidesatte Facebook lovgivning om databeskyttelse.

Det skete ved at indsamle og bruge oplysninger fra belgiske internetbrugeres adfærd, uanset om de var indehavere af en Facebook-konto eller ej. Formålet med søgsmålet fra den belgiske vagthund var at få stoppet Facebooks ageren.

To et halvt år senere fastslog en belgisk domstol, at Facebook ikke havde fulgt reglerne. Det erklærede Facebook sig uenig i og appellerede derfor.

Men appeldomstolen blev i tvivl om, hvorvidt tilsynsmyndigheden overhovedet kunne anlægge sag mod Facebook i Belgien.

For det er Facebook i Irland, som er den dataansvarlige i den pågældende sag, da det er her, at Facebooks europæiske hovedkontor ligger.

Men tvivlsspørgsmålet har EU-Domstolen altså nu afklaret. Derfor er det ikke kun tilsyn i Irland, som kan føre sådanne sager, selv om det er her, at det overordnede ansvar for reguleringen ligger.

Nationale tilsyn kan også tage det op - også i lignende sager.

Dermed kan dommen betyde, at flere tilsyn i EU tager kampen op med techgiganter som Google, Twitter og Apple, som alle også har deres europæiske hovedkontor i Irland.