EU-diplomater indkaldt til samtale om sanktioner i Moskva

Ruslands udenrigsministerium har tirsdag indkaldt topdiplomater fra tre EU-lande for at udtrykke utilfredshed over deres landes reaktioner på giftangrebet på oppositionslederen Aleksej Navalnyj.

Ifølge AFP har Rusland meddelt, at det vil gengælde de sanktioner, som EU har indført.

Laboratorier i de tre EU-lande konkluderede tidligere i år, at Navalnyj blev forgiftet af nervegiften Novitjok.

I oktober indførte EU sanktioner mod seks personer, der er ansat under den russiske præsident, Vladimir Putin. Det sker efter det formodede attentatforsøg på Navalnyj.

Navalnyj blev alvorligt syg efter en indenrigsflyvning i Rusland i august.

Rusland har gentagne gange afvist, at det havde noget at gøre med forgiftningen af oppositionslederen.

Ifølge den amerikanske tv-station har en russisk agent fra efterretningstjenesten FSB angiveligt afsløret, hvordan Navalnyj blev forgiftet i august.

Ifølge afsløringen blev Navalnyj forgiftet med nervegiften Novitjok, som tilsyneladende var blevet anbragt i hans underbukser. Afsløringen er sket på bemærkelsesværdig vis. Agenten fik at vide, at han talte med en embedsmand fra den russiske sikkerhedstjeneste. Men det var i stedet Navalnyj selv, der førte ordet i telefonsamtalen.

Det undersøgende medie Bellingcat og CNN havde sat Navalnyj i aktion. Denne præsenterede sig som en embedsmand fra Ruslands sikkerhedstjeneste, der havde fået til opgave at lave en evaluering af forgiftningsaktionen.Og agenten bed på. Opkaldet varede 45 minutter og er ifølge CNN det første direkte bevis på, at den russiske spiontjeneste var involveret i forgiftningen.

I telefonopkaldet bekræfter agenten sin identitet, og det lykkes Navalny at overtale ham til at fortælle uddybende om sagen. Derigennem kommer det frem, at Navalnyjs underbukser blev brugt til at forgifte ham.

Navalnyj er en af de skarpeste kritikere af præsident Vladimir Putin.