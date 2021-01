EU-chefer: Europa har igen ven i Det Hvide Hus efter hårde år

Meldingen er en tydelig henvisning til, at USA senere på dagen tager demokraten Joe Biden i ed som landets præsident for de kommende fire år.

- Der er et nyt daggry i USA, og EU er klar til en ny begyndelse, siger von der Leyen i en tale, hvor hun lægger op til tæt samarbejde med USA's nye præsident.

Hun glæder sig blandt andet over, at USA med Joe Biden ved roret vil genindtræde i klimaaftalen fra Paris.

- Det er et rigtig stærkt udgangspunkt for det transatlantiske forhold, siger Ursula von der Leyen.

Også EU-præsident Charles Michel ser frem til et styrket samarbejde med USA, efter at Donald Trump forlader Det Hvide Hus.

- Dagen i dag markerer mere end en overdragelse af magten. Det er en mulighed for at revitalisere det transatlantiske forhold, som har lidt stor skade de seneste fire år, siger Charles Michel.

- I de år er verden blevet mere kompliceret, mindre stabil og mindre forudsigelig, tilføjer han.

Ifølge Charles Michel bør USA og EU først og fremmest samarbejde tæt på fem punkter: At styrke det multilaterale samarbejde, at bekæmpe coronapandemien, at bekæmpe klimaforandringer, genoprette økonomien og styrke samarbejdet om sikkerhed og fred.

- Jeg vil fremsætte et højtideligt forslag til den nye præsident på hans første dag i embedet. Lad os skabe en ny grundlæggende pagt for et stærkere Europa, et stærkere USA og for en bedre verden, siger Charles Michel.