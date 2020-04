EU-chef takker Danmark for udskældt respiratorhjælp

I en videobesked sender EU-Kommissionens formand tirsdag en tak Danmark for at hjælpe Italien med et felthospital og respiratorer, som ifølge to danske læger er ubrugelige til behandling af lungesyge coronapatienter.

- Jeg er taknemmelig over, at Danmark sender respiratorer og et felthospital til Italien, siger Ursula von der Leyen i beskeden.

Bidraget med respiratorer, der kommer fra Forsvarets lager, har fået kritik fra specialister.

De er ubrugelige til lungepatienter, og Danmark "spilder italienernes tid" med disse respiratorer, har formanden for Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, Joachim Hoffmann-Petersen, sagt til dr.dk.

Årsagen skulle ifølge to læger være, at de er forældede, og det er ikke muligt at finjustere mængden af ilt, som skulle være afgørende for behandlingen.

Det påpeges dog, at de ældre respiratorer kan bruges til andre formål, og dermed kan de frigøre andre modeller til coronapatienter. På den måde kan de være en indirekte hjælp.

Ifølge Ursula von der Leyen er EU på vej med de første 150 respiratorer, som er betalt med EU-midler. De vil blive sendt til de lande, der har de mest akutte behov.

Hun nævner Italien og Spanien som to EU-lande, hvor sundhedsvæsnet er under størst pres.

- Støtte fra EU og andre EU-lande er afgørende, så man kan hjælpe dem med at håndtere pandemien. Vores europæiske solidaritet kan redde liv, siger Ursula von der Leyen.

Tidligere er det meddelt, at læger og sygeplejersker fra Norge og Rumænien ville rejse til Italien for at hjælpe.

Der er været kritik fra flere lande af manglende solidaritet i EU, da medlemslandene blev ramt af coronakrisen.

Desuden har der været eksempler på, at blandt andet værnemidler tilbageholdes fra et EU-land til et andet. Det har Sverige klaget over.

Italien måtte vente længe, før der kom svar på en bred appel om hjælp fra EU-landene i marts.

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), meddelte 8. april på baggrund af en henvendelse fra Italien, der var kommet seks dage tidligere, at man ville hjælpe Italien med respiratorer, et felthospital og 7,5 millioner kroner.