EU-chef erkender ansvar og fejl i vaccineindkøb

Det erkender von der Leyen i et interview med blandt andet den tyske avis Süddeutsche Zeitung og flere andre europæiske aviser.

Ursula von der Leyen bærer som formand for EU-Kommissionen ansvaret for de fejl, der er begået i bestræbelserne på at skaffe vacciner til europæerne hurtigst muligt. På den lange og den korte bane.

- Vi har fokuseret rigtig meget på spørgsmålet om at skaffe en vaccine, altså på udviklingen, siger kommissionsformanden i interviewet.

Hun erkender, at man tidligere skulle have haft fokus "på udfordringen med at få en sådan vaccine masseproduceret".

Medlemslandene i EU besluttede i sommer at give EU-Kommissionen til opgave at forhandle og indgå købsaftaler om coronavacciner.

Via en styregruppe, hvor eksperter fra medlemslandene er repræsenteret, besluttede man at satse på en bred vifte af vacciner, ud fra en idé om at det var svært at sige, hvem der ville komme først med en brugbar vaccine.

Der er tegnet kontrakter med seks producenter, hvoraf tre er godkendt til brug i EU. Kontrakter med yderligere to producenter er på vej.

Men der var altså ikke nok fokus på, at det tager tid at producere vaccinerne til EU - og resten af kloden - erkender von der Leyen.

EU-Kommissionen har tidligere rost sin egen indsats. Men medlemslandene har måttet indse, at andre lande er længere fremme med at vaccinere imod coronavirus.

Storbritannien, Israel og De Forende Arabiske Emirater er eksempler.

- Et enkelt land kan være som en speedbåd. EU er mere som et vaccinasittankskib, siger Ursula von der Leyen.

Kommunikationen har ikke været god. Det medgiver kommissionsformanden.

- Vi burde have forklaret folk, at tingene går fremad, men det går langsomt, og at der vil være problemer og forsinkelser med disse helt nye procedurer.

Da det tidligere i år blev kendt, at AstraZeneca ikke ville kunne levere et trecifret millionantal af deres vaccine, kom EU-Kommissionen under pres.

For vaccinen, som AstraZeneca har udviklet i samarbejde med Oxford University, var udset som den, der virkelig satte skub i vaccinationerne i årets første kvartal.

Det forklarede EU-forhandler Sandra Gallina på et møde i EU-Parlamentet tidligere på ugen.

Derfor diskuterede EU-Kommissionen intenst med AstraZeneca om at øge produktionen - eller på anden vis sikre flere vacciner til EU. Men det blev kun til yderligere ni millioner. Så det samlede antal i første kvartal er 40 millioner.

Derpå fremlagde Kommissionen et forslag om eksportrestriktioner. Man ville forhindre, at vacciner, som produceres i EU-lande, blev eksporteret ud af EU.

I den proces arbejdede man med at aktivere en artikel i skilsmisseaftalen med Storbritannien, så man potentielt kunne lukke grænsen mellem Nordirland og Irland. Det vakte hurtigt opstandelse.

Og forslaget blev straks efter fjernet. Det var en fejl, erkender den tidligere tyske forsvarsminister.

- Jeg bærer det fulde ansvar for alle EU-Kommissionens beslutninger, for jeg ved, at jeg kan stole på mit kollegium (alle kommissærerne, red.).

- Vi skulle ikke have overvejet delvist at tilsidesætte protokollen (om Nordirland, red). Det fortryder jeg, siger Ursula von der Leyen.

Irlands EU-kommissær, Mairead McGuinness, som har ansvar for finansiel stabilitet, har sagt, at hun slet ikke kendte til planen om grænsen, der er et uhyre følsomt emne i Irland og Nordirland.

Von der Leyen forklarer, at nogle beslutninger træffes meget hurtigt. Hun kalder det en "endeløs opgave" at kommunikere med alle.