EU-chef er dybt bekymret over briter og beder om særmøde

Indkaldelsen skyldes EU's bekymring over, at briterne onsdag med en ny lov vil ændre i den udtrædelsesaftale, der blev indgået i oktober sidste år.

EU-Kommissionen indkalder til et ekstraordinært møde i en særlig komité, der er nedsat for at håndtere briternes exit fra EU, og hvor begge parter sidder.

- Som det ser ud nu, vil det bedste være at indkalde til et ekstraordinært møde i komitéen. Så kan vores britiske kolleger give os forsikringer om, at aftalen bliver fulgt og rettidigt implementeret, siger EU-kommissær Maros Sefcovic.

Sefcovic fortæller, at han tirsdag talte med den britiske regeringsminister Micheal Gove. Her gav Sefcovic udtryk for EU's "stærke bekymring".

Loven, som den britiske regering fremlægger onsdag, omhandler en protokol om Nordirland i udtrædelsesaftalen.

Her ændrer briterne i det, der blev aftalt i udtrædelsesaftalen. Den britiske premierminister, Boris Johnson, underskrev aftalen med EU sidste år.

På Twitter skriver EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Dybt bekymret over meldingerne fra den britiske regering om intentionerne om at krænke udtrædelsesaftalen. Det vil være et brud på international lov, og det vil undergrave tillid, skriver von der Leyen.

De nordiske og baltiske lande er også urolige over udviklingen i EU's forhold til Storbritannien.

Det fortæller den svenske udenrigsminister Ann Linde fra landenes møde i Tallin.

- Vi må jo antage, at de overholder indgåede aftaler. Gør de ikke det, så bryder de international lov. Og det er meget forbløffende.

- Men vi håber, at vi til sidst alligevel får en aftale, for det vil tjene alle bedst - selv Storbritannien, siger Linde ifølge nyhedsbureauet TT.