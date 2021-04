EU-chef beder parlament godkende handelsaftale efter brexit

Kommissionsformand Ursula von der Leyen tog tirsdag formiddag ordet og appellerede til medlemmerne om at stemme for.

- Denne aftale er afgørende for, at vi kan komme videre, siger von der Leyen i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Det var oprindeligt planen, at EU-Parlamentet skulle have godkendt aftalen, før en overgangsperiode for Storbritanniens endelige exit fra EU udløb ved nytår.

Men aftalen faldt på plads juleaften 2020. Derfor kunne medlemmerne af EU-Parlamentet ikke nå at forholde sig til indholdet før fristen 31. december 2020.

Man valgte at godkende den midlertidigt. Parlamentet skal senest 30. april have ratificeret den.

Handels- og samarbejdsaftalen fastsætter ordninger på en lang række områder. Blandt andet handel med varer og tjenesteydelser, digital handel, luft- og vejtransport, energi, fiskeri og koordinering af social sikring.

Parlamentet ventes at godkende aftalen, selv om der også er udbrudt utilfredshed over både indholdet og særligt implementeringen.

Debatten tirsdag blev igen en lejlighed for mange til at diskutere selve beslutningen om at forlade EU.

- Briterne traf det helt rigtige valg, da de stemte sig ud af EU. EU vil i årene fremover blive mindre attraktivt for små lande som Danmark, når det i højere grad bliver føderalisterne, der svinger pisken, siger Peter Kofod (DF) fra talerstolen i EU-Parlamentet i Bruxelles.

Michel Barnier, som har været EU's chefforhandler i processen, mener, at resultatet af afstemningen i 2016, da et lille flertal af de britiske vælgere stemte for brexit, skal ses som et svigt i EU.

- Det er en skilsmisse. Det er en advarsel - brexit. EU har svigtet. Vi må tage ved lære af det, siger Barnier i EU-Parlamentet.

Aftalen har også skabt problemer. EU-landene er utilfredse over, hvordan briterne har implementeret dele af aftalen.

Kommissionen har indledt en traktatbrudssag mod briterne for ikke at leve op til indholdet i Nordirland-protokollen, som er del af aftalen.

I den store kristendemokratiske gruppe (EPP) opfordrer formand Manfred Weber til, at EU bruger de værktøjer, der er indført i aftalen, så man sikrer en fuld britisk implementering.