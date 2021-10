EU-chef afviser ønske om midler til hegn ved ydre grænser

Det fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde efter et EU-topmøde om migration fredag.

EU vil ikke afsætte penge i budgettet til at finansiere fysiske barrierer ved de ydre grænser.

EU-midler vil ikke betale for "pigtråd og mure", siger von der Leyen. Og det har hun påpeget over for medlemslandenes stats- og regeringschefer.

Flere lande, heriblandt Danmark, mener, at EU-Kommissionen bør finansiere fysiske barrierer for at undgå illegale migranter.

Men det bliver der altså ikke noget af, så længe von der Leyen er ved roret.

Hun nævner i stedet, at man skal se på, hvordan Frontex - EU's kyst- og grænsevagt - bedre kan bruges.

Derudover fremhæver hun, at mere finansiel støtte skal sikre bedre grænsekontrol - men altså ikke i form af fysiske barrierer.

EU's stats- og regeringschefer er ved topmødet blevet enige om, at der skal være fokus på de ydre grænser. Men fysiske barrierer nævnes ikke specifikt i konklusionerne fra topmødet.

- EU er fortsat fast besluttet på at sikre effektiv kontrol af de ydre grænser, hedder det i konklusionen fra topmødet.

EU-lederne opfordrer også EU-Kommissionen til hurtigt at fremlægge forslag til handling angående migrantruter.

Det gælder også, at der skal findes finansiering til "relevante redskaber".

Danmark sendte i begyndelsen af oktober sammen med 11 andre medlemslande en opfordring til EU-Kommissionen om at finde flere værktøjer frem til at håndtere situationen ved de ydre grænser.

Her blev fysiske barrierer fremhævet som et effektivt redskab.

Statsminister Mette Frederiksen (S) noterer sig efter mødet, at medlemslandene er enige om at se på, hvordan EU kan bidrage til at styrke de ydre grænser.

- Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med dette spørgsmål med henblik på at afdække, hvordan vi som EU kan være med til at finansiere en styrkelse af EU's ydre grænser, siger statsministeren.